Havada bitmeyen rezalet

ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden United, evlenmek için Kosta Rika’ya gitmekte olan çifti, “kendi koltuklarında oturmadıkları” gerekçesiyle Houston’da uçaktan indirdi. Damat adayı Michael Hohl ve nişanlısı Amber Maxwell cumartesi günü Kosta Rika’ya doğru yola çıktı.

‘BİR DAHA ASLA!’

Houston kentinde aktarma yapan çift, yanlarındaki yolcunun uzandığını görünce bir ön sıradaki boş koltuklara geçti. Ancak firma bu koltukları “ekonomi plus” olarak biletlendirdiği için kabin görevlileri çiftin yerlerine geçmesini istedi. Çift uyarıya tepki gösterip tartışınca, kabin görevlileri tarafından uçaktan atıldı. Ertesi gün başka bir uçakla yollarına devam etmek zorunda kalan çift bir daha asla United hava yollarını kullanmayacaklarını belirtti.

UNİTED’İN SON BİR AYDAKİ VUKUATLARI...

ABD’deki sivil havacılık pazarının büyük payını elinde bulundurduğu için ‘tok satıcı’ olarak davrandığı belirtilen United son bir ayda yolcularına uyguladığı şiddetle sürekli gündemde. 9 Nisan’da uçaktan inmeyi reddeden yedek yolcu Dr. David Dao derdest edilerek indirildi. 14 Nisan’da ise United uçağına binen bir Kanadalı akrep tarafından ısırıldı. Aynı günlerde Los Angeles’tan Avustralya’ya gitmek isteyen 94 yaşındaki hasta bir kadın yolcu zorla uçağın busines class biletli olmasına rağmen ekonomi class’a geçmesi istendi. Bütün bu haberlerin üzerine 1984 Venezuela Güzeli Carmen Maria Montiel, uçuş sırasında eski eşi sırasında tartışınca kelepçelendiğini açıkladı. İtibar kaybına uğrayan United Airlines’ın bilet satışlarında ciddi düşüşler yaşandığı belirtildi.