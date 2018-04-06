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Hedasi Barajı hakkındaki Sudan-Etiyopya-Mısır üçlü zirvesinden ortak bir karar çıkmadı

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Hedasi Barajı hakkındaki Sudan-Etiyopya-Mısır üçlü zirvesinden ortak bir karar çıkmadığını söyledi.

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Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Hedasi Barajı hakkındaki Sudan-Etiyopya-Mısır üçlü zirvesinden ortak bir karar çıkmadığını söyledi.

Bakan Gandur, Sudan'ın başkenti Hartum'da dün başlayan ve 13 saatten fazla süren toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıya üç ülkenin dışişleri ve sulama bakanları ile istihbarat başkanlarının katıldığını belirten Gandur, "Pek çok konuyu tartıştık ancak ortak bir karar alamadık." dedi.

Tartışmaların yapıcı ve önemli olduğunu söyleyen Gandur, "Meseleyi sulama bakanları ile teknik makamlara bıraktık. Onlar ne zaman siyasetçiler olarak bizim bir araya gelmemizi uygun görürse o zaman toplanacağız. Biz, üç ülke başkanlarının talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz." diye konuştu.

Gandur, bir sonraki müzakere turunun tarihinin henüz belirlenmediğini sözlerine ekledi.

Baraj krizi

Etiyopya'nın, 2011'de, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yürütülen müzakereler, 13 Kasım 2017'de Kahire'deki üçlü toplantının ardından askıya alınmıştı. Liderlerin 29 Ocak'ta Etiyopya'da yaptığı toplantıda ise teknik müzakerelerin yeniden başlatılmasına karar verilmişti.

Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen, Afrika'nın en büyük barajı olacak projenin toplam maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar doları bulması bekleniyor.

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