Herbert Raymond McMaster kimdir, McMaster'ın görevi nedir, McMaster neden görevden alındı, Trump McMaster'ı neden görevden aldı?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın görevine son verdi. McMaster'in görevine son verilmesi ise oldukça merak ediliyor. Peki Herbert Raymond McMaster kimdir? Görevine neden son verildi?

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ile karşılıklı olarak anlaşan McMaster'ın görevinden istifa edeceği belirtildi.

Trump'ın, rahat bir geçiş dönemi olması için McMaster'dan gelecek ayın ortasına kadar görevine devam etmesini istediği aktarılan açıklamada, Korgeneral McMaster'ın da bunu kabul ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, McMaster'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi John Bolton'ın getirileceği ifade edildi.

Ülkesine hizmetlerinden dolayı McMaster'a teşekkür eden Trump, onun başarılarından dolayı ABD'nin ekonomik ve askeri üstünlüğünü koruduğunu kaydetti.

McMaster ise açıklamada, 34 yıllık hizmetinin ardından bu yaz ABD Ordusundan emekli olacağını duyurdu.

ABD basınında McMaster'ın görevinden alınacağına dair çıkan haberlere rağmen Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Herbert Raymond McMaster'ın gönderileceği iddialarını yalanlamıştı.

Başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak "yalan söylediği" gerekçesiyle 13 Şubat 2017'de görevinden istifa etmiş, yerine Korgeneral McMaster getirilmişti.

McMaster'ın yerine atanacak Bolton ise 2005-2006 döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

ABD basınında, 9 Nisan'da görevi devralması beklenen John Bolton'ın dış politika konularını görüşmek için Trump ile sıkça buluştuğu belirtiliyor. İkilinin dün Beyaz Saray'da özel bir görüşme gerçekleştirdiği de ifade ediliyor.

HERBERT RAYMOND MCMASTER KİMDİR?

Herbert Raymond McMaster (24 Temmuz 1962 doğumlu) bir ABD Ordusu subayıdır. 2017 yılında Başkan Donald Trump'ın altında görev yapan 26. Ulusal Güvenlik Danışmanı oldu. Ayrıca Körfez Savaşı, Devamlı Özgürlük Operasyonu ve Irak Özgürlüğü Operasyonundaki rolleriyle tanınıyor.

Philadelphia'da doğan McMaster, 1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi'nden mezun oldu ve daha sonra doktora derecesini aldı. içinde Amerikan tarihinin dan Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde. Doktora Programı tezi, Vietnam Savaşı sırasında Amerikan stratejisi ve askeri liderlik açısından kritik öneme sahipti ve Amerika Birleşik Devletleri ordusunda geniş bir şekilde okunan kitabı olan Duty Dereliction adlı kitabının temeli olarak görev yaptı. Sırasında Körfez Savaşı, McMaster bir olarak görev kaptan içinde 2 Süvari Alayı katılan, 73 Easting Savaşı.

Körfez Savaşı sonrasında McMaster bir olarak görev askeri tarih, Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi (1996 1994) profesör araştırma görevlisi oldu Hoover Enstitüsü, bir üyesi Dış İlişkiler Konseyi de bir Danışmanlığı Kıdemli Araştırmacı Uluslararası Enstitüsü Stratejik Çalışmalar için (IISS). Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığında bir dizi personel görevinde bulundu. 2004 yılında, komutasını aldı 3 Süvari Alayı ve savaşan Irak ayaklanmayı içinde Telafer. O en üst oldu kontrgerilla Genel danışmanı David PetraeusOrdu Yetenekleri Entegrasyon Merkezi Direktörü olarak görev yapmadan önce. Kendisi aynı zamanda Planlama Komutanı yardımcısı olarak görev yaptı Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü içinde Afganistan'da 2012 yılında, ve o Yardımcısı Komutan General oldu Ordu Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.

ABD'DE ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI NE ANLAMA GELMEKTEDİR

Genel olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı ( NSA ) olarak anılan veya zaman zaman NSC danışmanı olarak adlandırılan Ulusal Güvenlik İşleri Başkan Yardımcısı ( APNSA ), Başkanın İcra Dairesinde kıdemli yardımcısıdır. en esaslı West Wing of Beyaz Saray'da baş içi danışman olarak hizmet veren, ABD Başkanı ile ulusal güvenlik konularında. Ulusal Güvenlik Danışmanı, Başkan tarafından atanır ve Senato tarafından onay gerektirmez., ancak role üç veya dört yıldızlı general randevu askeri rütbeli Senato yeniden teyidinin gerektirir.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarına katılır ve genellikle Müdürlerinin toplantılarına başkanlık ile MGK Komitesi Devlet Bakanlığı ve Savunma Bakanı (yani değil Başkanı katıldı toplantılar). Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ulusal Güvenlik Konseyi'ne ya da Ulusal Güvenlik Konseyi'ne ya da doğrudan Cumhurbaşkanına sunmak üzere Ulusal Güvenlik Danışmanı için araştırma ve brifingler üreten NSC personeli tarafından desteklenmektedir.