Heykel kriz çıkardı

Japonya son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından defalarca uyardığını ve olayı uygun bir şekilde halletmeyi teklif ettiği Güney Kore'nin heykelle ilgili bir adım atmamasını gerekçe göstererek Seul'daki büyükelçisini geri çekme kararı aldı. Güney Kore büyükelçinin geri çekilme kararını üzücü olarak değerlendirirken, Japon hükümet sözcüsü Yoshihide Suga Japonya'nın Güney Kore ile imzaladığı yüksek düzeyli ekonomik işbirliği ve döviz alış-verişi anlaşmalarından da geri çekilme hazırlığı yaptığını bildirdi.

Japon - Güney Kore "Soğuk savaşı"

Japonya ile Güney Kore arasında on yıllardır süregelen anlaşmazlıkların sebebi olarak Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Çin ve Güney Kore'den kaçırdığı ve bölgeye yerleştirdiği askerlerinin hizmetinde 'seks kölesi' olarak kullandığı 200.000 civarında kadın ve bu kadınların şimdiki durumu öne sürülüyor. 2. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru bu kadınlardan çok az bir kısmı hayatta kalırken, olayın canlı tanıkları ise hayatlarını Güney Kore'de devam ettiriyor.

İki ülke 2015 sonunda imzaladıkları karşılıklı anlaşmalarla geri dönülmez şekilde bu konuyu kapatma kararı almasına rağmen geçtiğimiz ay Seul'de açılan ve Japonya tarafından kaçırılan kadınları temsil eden bir heykel bütün ilişkileri durma noktasına getirdi.

Japonya heykelin uygun bir şekilde kaldırılmasını ve olayın sükunetle halledilmesini talep ettiğini ancak Kore'li yetkililerin harekete geçmediğini belirterek büyükelçisini dün geri çekme kararı aldı.

