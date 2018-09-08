Himalayalar'da helikopter kayboldu

Himalayalar'da 6 hasta yolcuyu taşıyan Altitude Air şirketine ait helikopter kayboldu. Nepal'in merkezindeki Dhading bölgesinde uçuş yapan helikopterle irtibat kurulamıyor. Gelen bilgilere göre helikopter, Samogon köyünden Katmandu'ya hasta götürüyordu. Yerel saatle 08.18'de inmesi gereken helikopteri bulmak için kurtarma ekipleri harekete geçti. Altitude Air Genel Müdürü Nima Nuru Şerpa, "Üst düzey kaptan rütbesiyle uçuş yapan son derece deneyimli olan 'AS350B3e' kurtarma helikopteri yerel saatle 08.00'de kayboldu. 1 Japon turist ve 5 Nepalli olmak üzere 6 yolcu vardı" şeklinde açıklama yaptı. Helikopteri bulma çalışmaları sürüyor.