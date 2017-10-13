Hindistan, Arakanlı Müslümanları Bangladeş'e sınır dışı ediyor

Bangladeş'te yayın yapan "DhakaTribune" gazetesinin haberine göre, Hindistanlı sınır güvenlik ekipleri bugün 18 Arakanlı Müslümanı Bangladeş'e gönderdi.

Yerel yetkili Nazrul İslam, yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların bu sabah Satkhira sınırından Bangladeş'e girdiğini, gruptakilerden 10'unun çocuk olduğunu kaydetti.

İslam, Arakanlı Müslümanların 3 yıldır Basirhaat'taki bir kampta kaldıklarını söylediğini aktardı.

Söz konusu 18 kişiyle, son 3 haftada Hindistan'dan Bangladeş'e gönderilen Arakanlı Müslümanların sayısı 57'ye ulaştı.

Öte yandan, Hindistan'daki Arakanlı Müslümanların sınır dışı edilmesine yönelik dava bugün Hindistan Yüksek Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, 21 Kasım'da yapılacak ikinci duruşmaya kadar Arakanlı Müslümanların sınır dışı edilmesini ertelediğini duyurdu.

İçişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Kiren Rijiju, ağustos ayında parlamentoda, merkezi hükümetin ülkede yasa dışı yaşayan Arakanlı Müslümanların belirlenmesi ve sınır dışı edilmeleri sürecinin başlatılmasını istediğini açıklamıştı. Bakan Rijiju, Hindistan'ın Arakanlıları ülkede tutma zorunluluğu olmadığını söylemişti.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcı Farhan Haq, ülkelerinde zulüm gören mültecilerin oraya geri gönderilmeleri planlarının endişe verici olduğunu belirtmişti.

Hindistan hükümeti, eylül ayında da Yüksek Mahkemeye Arakanlı Müslümanların ulusal güvenliğe büyük tehdit oluşturduğuna inanıldığı yönünde beyanda bulunmuştu.

Hindistan'da 15 bine yakını BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine kayıtlı, 40 bin Arakanlı Müslüman olduğu tahmin ediliyor.