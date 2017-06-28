Hindistan din adamlarının Pakistan'a geçişine izin vermedi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vizesi onaylanmış 300 Sihin Hindistan’dan Pakistan’a doğru yola çıktığı ancak Hindistan’ın söz konusu ziyaretçileri sınırdan geçirmediği belirtildi.

Açıklamada, bu yıl başında da Hint yönetiminin Sihlerin bir başka dini bayramı kutlamak üzere Pakistan’a planladıkları ziyareti engellediği ifade edildi.

Hint Dışişleri Bakanlığı ise bir grup Sihin sınırdan geçişine izin verilmediğine dair bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Sihizm

Hindistan'ın Pencap bölgesinde 1496-1539 yılları arasında yaşamış Sihizmin kurucusu Guru Nanak'ın, doğruluk, temizlik, merhamet, fedakarlık gibi öğütlerini rehber edinen Sihlerin 1430 sayfadan oluşan "Guru Granth Sahib" isimli kutsal kitabı bulunuyor.

Sih, Sanskiritçe "öğrenci" anlamına geliyor ve bütün Sihler, "üstad Guru Nanak'ın öğrencisi" olduklarına inanıyor.

Tek tanrıya inanan Sihler, inançları gereği makas ve jilet kullanmıyor. Erkekler uzattıkları saçlarını başlarının ön tarafına toplayarak, kalın bir türbanla kapatıyor, sakallarını kesmiyor, kama veya kılıç taşıyor ve sağ bileklerine demir halka takıyor. Kadınlar ise temizliğe, bakıma önem veriyor ve "kor" denilen kıyafet giyiyor.

Sihizmin dünyada 23 milyondan fazla mensubu bulunduğu, bunlardan 20 milyonunun Hindistan'da yaşadığı ifade ediliyor. Dünyadaki en önemli merkezi Hindistan'ın batısındaki Amritsar kenti olan Sihizmin, bu kentte "Altın Tapınak" isimli mabedi bulunuyor.