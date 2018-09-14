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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi öldü

Polis memuru Rajinder Gupta, kazanın, Himalayalar'da keskin virajı alamayan otobüs sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi üzerine meydana geldiğini söyledi.

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Bin metre derinlikteki uçuruma yuvarlanan otobüste 16 kişinin hayatını kaybettiği, 11'i ağır 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazanın meydana geldiği bölgenin, Srinagar'ın 217 kilometre güneydoğusu olduğu kaydedildi.

Hindistan'da her yıl trafik kazalarında 110 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.

 

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