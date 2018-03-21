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Hollanda, cami yapılacak alana haç dikenleri yargılamayacak

Hollanda'da savcılık, cami yapılması planlanan alana haç diken İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyelerinin yargılanmamasına karar verdi.

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Hollanda Savcılığı, Enschede kentinde, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç diken İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyelerinin, yargılanmayacağını bildirdi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, PEGIDA üyelerinin, "sarf ettiği sözlerin ne kadar şok edici olsa da bir gruba yönelik hakaret ya da ayrımcılık içermediği" gerekçesiyle yargılanmayacağı belirtildi.

Enschede kentinde yaklaşık iki hafta önce, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikerek mezarlık görüntüsü vermişti.

PEGIDA üyeleri, dört ay önce, aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.

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