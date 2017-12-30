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Hollanda'da 50 yıl önce gerçekleşen sondaj kazasının çevreyi hala kirlettiği tespit edildi

Bilim insanları, Hollanda´da 1965 yılında bir sondajda yaşanan bir kazadan bu yana, yer altı sularına metan gazı sızmaya devam ettiğini ortaya çıkardı.

  • DHA
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Bir doğalgaz şirketi çalışanının hatası nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından Hollanda´nın kuzey doğusundaki gaz sahası kapatılmıştı. Exxon ve Shell için çalışmakta olan bir kişinin hatasıyla meydana gelen patlamanın ardından arazi halka açık bir parka dönüştürülmüştü. Proceedings of the National Academy of Science´da yayınlanan bir araştırma, kazanın 50 yıl sonra dahi çevreye zarar vermeye devam ettiğini gösteriyor. 50 yıl sonra biliminsanları bu kazadan beri yeraltı sularına hala metan gazı sızdığını ancak şimdi ortaya çıkardı.
 
Kuyu sularında bulunan metan üzerinde yapılan testler yarım yüzyıl önce gerçekleştirilen sondaj çalışmalarındaki metanla benzer özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Bu da biliminsanlarınca yıllar önce oluşan çatlaklardan metan gazının hala yeraltı sularına sızmakta olduğuna işaret ediyor.
 
İçme sularının zaten metandan filtrelendiği bir süreç olduğunu hatırlatan biliminsanları geniş nüfuslara etkisinin olmayacağını, fakat metan birikiminin tehlikeli olabileceğini, gaz birikmesinin bir patlamaya da neden olabileceğini aktarıyor.

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