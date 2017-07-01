Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hollanda'da 'Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu'

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığınca Temsilciler Meclisine sunulan raporda, ülkede 12-23 yaş grubunda erkeklerin yüzde 30'unun, kızların ise yüzde 15'inin Müslümanlar hakkında olumsuz düşünceye sahip olduğu belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığının talebi doğrultusunda özel bir kurum tarafından hazırlanan "Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu", Temsilciler Meclisine sunuldu.

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Lodewijk Asscher tarafından sunulan raporda, 12-23 yaş grubundaki çocuk ve gençlerden erkeklerin yüzde 30'unun, kızların ise yüzde 15'inin Müslümanlar hakkında olumsuz düşünceye sahip olduğu kaydedildi.

Raporda, daha önce hiçbir Müslüman ile tanışmamış Hollandalı gençlerin, Müslümanlarla düzenli olarak bir araya gelen gençlere göre daha negatif düşünceye sahip olduğu belirtildi.

Ayrıca raporda, medyada çıkan haberlerin gençlerin bu konuda kendilerini olumsuz düşüncelere sevk etmesinde büyük bir etken olduğu bildirildi.

Bakan Asscher, Temsilciler Meclisine rapor ile sunduğu mektupta, araştırmanın sonuçlarının "korkutucu" olduğunu vurguladı.

Müslümanlara karşı ayrımcılığın hiçbir zaman normal bir hale gelmemesi gerektiğine dikkati çeken Asscher mektubunda, "Bu yüzden topluluklar arasında daha çok iletişime gerek var. Yapılan araştırmada da ortaya çıktığı gibi bana umut veren, topluluklar arasındaki iletişimin ayrımcılığa ve negatif algıya karşı iyi bir araç olmasıdır." ifadelerine yer verdi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alanya’da orman yangını, evler tahliye ediliyor

Alanya’da orman yangını, evler tahliye ediliyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA