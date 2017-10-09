Hollanda'da seçimden 208 gün sonra hükümet kuruldu
16 Mart'ta sandığa giden Hollanda'da, 208 gün süren koalisyon görüşmelerinin ardından hükümet kuruldu. Dört parti, kurulacak merkez sağ hükümetin ana hatları konusunda anlaşmaya vardı.
Hollanda'da, 208 gün süren koalisyon görüşmelerinin ardından hükümet kuruldu. 15 Mart 2017'de yapılan genel seçimlerin ardından 208 gün sonra ilk temas gerçekleşti.
HÜKÜMETİ KURMA SÜRECİ 'ENDİŞE VERİCİ' OLARAK VURGULANIYORDU
Hollanda'da Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) arasında hükümetin kurulması için müzakereler yürüttüler. Bazı siyasiler, hükümet kurma sürecinin fazla uzadığını belirterek durumun endişe verici olduğunu vurgulamıştı.
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