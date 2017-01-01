Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hollande: Türkiye ile dayanışma içindeyiz

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

  • PARİS (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
x

Hollande, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da yeni yıl gecesi düzenlenen ve en az 39 kişinin ölümüne sebep olan terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. Fransa, bu olay karşısında Türkiye'yle dayanışma içindedir ve müttefikleriyle bu belaya karşı mücadelesini acımasızca sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Tüm kalbimizle bu sembolik gecede korkunç bir saldırıya uğrayan Türkiye'nin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü

Osmangazi Köprüsü"nün geçiş ücreti düşürüldü

Öğrencilerden Hakkari'deki Mehmetçik'e sürpriz

Öğrencilerden Hakkari'deki Mehmetçik'e sürpriz

Ortaköy'deki saldırı sonrası ilk görüntüler

Ortaköy'deki saldırı sonrası ilk görüntüler

Başbakan Yıldırım Öncüpınar'da mültecilere hitap etti

Başbakan Yıldırım Öncüpınar'da mültecilere hitap etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA