HTŞ içerisinde provokatörler var

Edinilen bilgiye göre, örgüt içinde ağırlığı oluşturan Tacikistan, Özbekistan ve Kafkasya’dan gelen gruplar Türk askerlerine mukavemet edilmemesini istiyor. Ancak farklı ülkelerin istihbarat ajanlarının a sızdığı düşünülen Mısır, Tunus, Cezayir, Fas’tan gelenler aksi görüşte. Türkiye’ye karşı direnci güçlendirmek için bu gruplar önceki gün bir provokasyona da imza attı. Mısırlı bir HTŞ’li, Türkiye sınırındaki iş makinesine havan atışı gerçekleştirdi. Türkiye de obüslerle misliyle karşılık verdi. HTŞ içerisinde provokasyon fark edilince Mısırlı provokatör darp edilerek çenesi kırıldı.