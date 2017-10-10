Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

HTŞ içerisinde provokatörler var

Heyet Tahirir Şam (HTŞ) İdlib’deki intikal konusunda iki bölündü.

  • LÜTFİ KAPLAN/ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, örgüt içinde ağırlığı oluşturan Tacikistan, Özbekistan ve Kafkasya’dan gelen gruplar Türk askerlerine mukavemet edilmemesini istiyor. Ancak farklı ülkelerin istihbarat ajanlarının a sızdığı düşünülen Mısır, Tunus, Cezayir, Fas’tan gelenler aksi görüşte. Türkiye’ye karşı direnci güçlendirmek için bu gruplar önceki gün bir provokasyona da imza attı. Mısırlı bir HTŞ’li, Türkiye sınırındaki iş makinesine havan atışı gerçekleştirdi. Türkiye de obüslerle misliyle karşılık verdi. HTŞ içerisinde provokasyon fark edilince Mısırlı provokatör darp edilerek çenesi kırıldı. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK açıkladı: Askerlerimiz sınırı geçti

TSK açıkladı: Askerlerimiz sınırı geçti

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA