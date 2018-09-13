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İbadi başbakanlık adaylığından çekildiğinin sinyalini verdi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ikinci dönem başbakanlık talebinin olmadığını ifade ederek, adaylıktan çekildiği mesajını verdi.

  • AA
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İbadi, Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında, “Dini merci Ayetullah Ali es-Sistani’nin talimatına saygı duyuyoruz ve buna uyacağız. İkinci dönem başbakanlık talebim olmadı, olmayacak da. Sandalyeye sarılı kalmayacağım.” diyerek, yeni hükümet için başbakanlık adaylığından çekildiğinin sinyalini verdi.

Irak’ta görev tesliminin silahlı çatışmayla değil barışçıl yollarla olması gerektiğini ifade eden İbadi, “Halka hizmet noktasındaki görevimiz yeni hükümet kurulana kadar sürecek. Barışçıl yollarla görev teslimi dersini herkese vereceğiz.”

Irak’ta Necef merkezli Şii dini merci Ali es-Sistani, ülkede geçmiş dönemlerde iktidarda bulunmuş kişilerin yeni dönem için başbakanlığını desteklemeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklama, ikinci dönem başbakanlık için çabalayan İbadi’ye Necef’ten veto geldiği şeklinde yorumlanmıştı. Irak’ta genel seçimler 12 Mayıs tarihinde yapılsa da siyasi anlaşmazlıklardan dolayı henüz hükümet kurulamadı.

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