İdlib çatışmasızlık bölgesi'ne saldırdılar

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerden bu yana İdlib'in güneyindeki Cisr eş-Şuğur bölgesi, Bidame, Naciye, Sincar ve Maret Hurma (boş okul binası) beldeleri, El Canudiyye, El Ğassaniyye, Al el Sevda, Halluz, Ayn el Kasab, Termeniye, Kesten ve Hazarin (bir hastane) köyleri hedef alındı.

Hazarin köyündeki hastaneye düzenlenen saldırıda iki sivil yaralandı.

Saldırılarda en az 3 sivil hayata gözlerini yumdu.

Daha önce de yaptılar

İdlib çatışmasızlık bölgesi içinde yer alan ancak Halep'e bağlı güney ve batı bölgelere de hava saldırıları düzenlenmiş, en az 15 sivil katledilmişti.

Bir haftadır saldırı altındaki bölge, 14-15 Eylül'deki Astana 6 Toplantısı'nda, Türkiye, Rusya ve İran tarafından İdlib çatışmasızlık bölgesi içine dahil edilmişti.