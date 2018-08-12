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İdlib'deki bir mühimmat deposunda patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye’nin İdlib kentinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

  • İHA
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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İdlib kentinin kuzeyinde bir yerleşim yerindeki apartmanın alt katında bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
 
Gözlemevi, patlamanın ardından binanın çöktüğünü, binada bulunan onlarca kişinin enkaz altında kaldığını, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

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