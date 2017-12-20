Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İdlib'e hava saldırısı: 17 ölü

Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırısında 17 sivil öldü. İdlib Sivil Savunma Müdürü Yusuf, 'Uçak gözlemevinden aldığımız bilgiye göre, saldırıyı, Lazkiye'deki Humeymim üssünden havalanan Rus savaş uçakları düzenledi.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin İdlib iline bağlı çatışmasızlık bölgesinde yer alan Maarşurin köyüne düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 17 sivil hayatını kaybetti.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, "Gece saatlerinde İdlib'in Maarşurin köyüne düzenlenen hava saldırısında en az 17 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı. Uçak gözlemevinden aldığımız bilgiye göre, saldırıyı, Lazkiye'deki Humeymim üssünden kalkan Rus savaş uçakları düzenledi" dedi.

Yerleşim yerini hedef alan hava saldırısında, ölenlerin arasında  kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten Yusuf, yaralıların da bölgedeki  sağlık merkezlerine kaldırıldığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili; Türkiye, Rusya ve İran’ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da vardığı anlaşma doğrultusunda, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların zihniyeti Batıcı

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Raylara sıkışan arkadaşını yalnız bırakmadı

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

Sovyetler'den kalma birbirinden tuhaf duraklar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA