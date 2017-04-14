İdlib’teki görüntüler montajmış!

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Muallim, Han Şeyhun’dan gelen görüntülerin montaj olduğunu ileri sürdü. Yeni yalanı ‘pes’ dedirten rejim, daha önce de bir saldırı olduğunu ama muhaliflerin kimyasal deposunu vurduklarını iddia ediyordu.
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