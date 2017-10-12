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İflasın eşiğine gelen Yunanistan'da Çipras F-16 ile uçtu

İflasın eşiğine kadar gelen Yunanistan'da halk isyan bayrağı çekerken, Başbakan Aleksis Çipras, F-16 savaş uçağına binerek Kuzey Ege'deki adalar üzerinde uçtu.

  • star.com.tr
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Yaptığı yüklü dış borçlanmalarla günü kurtarmaya çalışan, iflasın eşiğindeki Yunanistan zorlu günler geçiriyor.

Halkın isyan bayrağını çektiği ülkenin genelinde işsizlik ve maddi sorunlar baş gösterirken hemen her sektörde de grev ve protesto gösterileri yapılıyor.

Son olarak doktorların 24 saatlik greve girdiği ülkede Başbakan Çipras, F-16 jeti ile Ege adaları üzerinde uçtu.

Deneyimli bir Yunan pilotun kullandığı jetin arka koltuğuna oturan Çipras, kısa bir gezintinin ardından basın mensuplarıyla buluştu ve bol bol fotoğraf çektirdi. 

 

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