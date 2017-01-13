'İİT, Kudüs'ün kanuni statüsüne dokunan her türlü uygulamaya karşıdır'

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını endişeyle karşıladıklarını bildirdi.

"İİT, işgal altındaki Kudüs'ün kanuni statüsüne dokunan her türlü uygulamaya karşıdır." ifadelerini kullanan Useymin, ABD yönetimine, bu hukuk dışı adımı gerçekleştirmeme çağrısı yaptı. Useymin, bunun tehlikeli yansımalarına karşı uyarıda bulundu.

Obama "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteliyordu

Bu adımın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kudüs'te diplomatik misyonu bulunan ülkelerin bunları çekmesi yönündeki 478 sayılı kararına ve uluslararası hukukun ilkelerine aykırı olduğuna işaret eden Useymin, "Sonuncusu 23 Aralık 2016'da çıkan BMGK'nın 2334 sayılı kararı gibi uluslararası kararlara göre Kudüs, 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçası." ifadelerine yer verdi.

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.