IKBY ablukasına cenaze molası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) düzenlediği sözde bağımsızlık referandumunun bölgede yarattığı gerilimin gölgesinde gerçekleşen tören, krizin tarafı olan İran, Irak ve Kürt yetkilileri bir araya getirdi. Uçuş yasağı getirilen ve Bağdat’a devri istenen Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na inen Talabani’nin naaşı, IKBY lideri Mesud Barzani karşıladı. Türkiye’den hiçbir temsilcinin bulunmadığı karşılama protokolünde, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak Meclis Başkanı Selim El Cuburi, IKBY lideri Mesut Barzani, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Şii Koalisyonu lideri Nuri El Maliki ve HDP Sözcüsü Osman Baydemir’in yer aldığı görüldü. Talabani’nin tabutunda cumhurbaşkanlığını yaptığı Irak’ın bayrağı yerine IKBY’nin flamasının bulunması dikkat çekerken, Irak’ın eski Cumhurbaşkanı için 21 pare top atışı yapıldı. Törenin ardından Büyük Camii’ye götürülen Talabani’nin cenazesi, Debaşan’da toprağa verildi.