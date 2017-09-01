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IKBY Başkanı Barzani: Hayır çıkarsa istifa ederim

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani referandumdan ve Kerkük’ten vazgeçmeyeceklerini tekrarladı.

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Kürt yönetiminin bağımsızlık referandumu kararına tepkiler sürerken Kerkük’ün de referanduma dahil edilmesi tartışmayı daha da alevlendirdi. Kerkük’te yaşayan Türkmen ve Arap grupları, kararın iptal edilmesine yönelik merkezi yönetime başvururken, Irak yönetimi ve İran’dan açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, Kerkük İl Meclisi’nin bağımsızlık referandumuna katılma kararını, “tehlikeli ve kışkırtıcı” bir eylem olarak değerlendirdi. 
 
TEK YANLI VE YASA DIŞI
 
Açıklamada “Uyarıyoruz, bölgede ve Irak’ın komşuluğunda yeni krizlere neden olabilecek herhangi bir eyleme katlanamayız” denildi. Irak Başbakanı Haydar El Abadi de kararı “Tek yanlı ve yasa dışı” olarak tanımlayarak, bunun daha fazla çatışmaya neden olacağını ileri sürdü ve Kürt yönetimine diyalog çağrısı yaptı.
 
BARZANİ: İSTİFA EDERİM
 
Barzani, “Referandum kararı tarihi bir karardır. Bağımsızlık uğrunda gerekiyorsa her türlü bedeli ödemeye hazır olmalıyız” derken, Şark Al Avsat Gazetesi’ne verdiği röportajda ise “Biz referandumu halkın oyuna sunuyoruz, ben halkıma karşı olan görevimi yerine getirmek istedim, olur da Kürdistan halkı referandum için ‘hayır’ derse görevimden istifa ederim çünkü artık çalışmam için bir sebep kalmaz” dedi. (Milliyet)

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