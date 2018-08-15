IKBY Başkanı Barzani: Temel prensiplere uyun

Barzani'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ikilinin Bağdat'ta kurulacak yeni hükümetle ilgili çalışmalar, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Barzani görüşmede Bağdat'taki koalisyon hükümeti kurma çalışmalarına değinerek, yeni kabine programının IKBY için önem arz ettiğini söyledi.

Siyasi tarafların yeni hükümette, yönetimde ortaklık, yasamada ittifak ve kamuda denge gibi üç temel prensibe uyması çağrısını yapan Barzani, “Bu prensiplerin dikkate alınması, sorunların çözümüne vesile olacak." dedi.

Silliman da Barzani'ye ABD'nin terör örgütü DEAŞ, iç göçmelere yardım ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin stratejisini aktardı.