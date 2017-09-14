Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, referanduma daha iyi bir alternatif sunulursa değerlendireceklerini ancak, hedef yalnızca erteleme ise 25 Eylül'de sandıklara gideceklerini belirtti.

Duhok'un Zaho ilçesindeki "referanduma evet" mitingine katılan Barzani, ABD, Birleşmişler Milletler (BM), İngiltere ile referandumun ertelenmesi için bugün yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Barzani, görüştüğü tarafların tavırlarının net olduğunu ifade ederek, "Tavırları net; Kürdistan halkının haklarının yanında olduklarını ancak referandum için zamanın uygun olmayıp, başka sorunların oluşacağı kanaatindeler." dedi.

IKBY Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce ve şimdi, referandumdan daha iyi bir alternatif varsa, halkımız da razı olacaktır. Ancak alternatif yoksa biz referandumu yapacağız. Ne olacaksa olsun."

BM Güvenlik Konseyinin de konuya müdahil olduğunu hatırlatan Barzani, ilerleyen günlerde söz konusu taraflarla görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

Gerekli bedeli ödemeleri halinde bağımsızlığı garanti altına alacaklarını söyleyen Barzani, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kürdistan halkına daha iyi bir alternatif sunarlarsa, o zaman Kürt siyasi liderler kararını verecektir. Ancak hedef referandumun ertelenmesi ise ertelenmeyecektir."