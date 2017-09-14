IKBY, Kerkük Valisi Kerim'in görevden alınması kararını kabul etmedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in Irak meclisi kararıyla görevden alınmasını şiddetle kınıyor, bu kararı kabul etmiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Irak meclisinin söz konusu kararla, anayasayı bir kez daha ihlal ettiği belirtilerek, bu durumun gerçek bir ortaklığın kalmadığının ispatı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: