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IKBY Musul yolunu kapattı

Reuters haber ajansı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Peşmerge güçlerinin, Erbil ve Duhok’u Musul’a bağlayan yolu, olası saldırılara karşı kapattı.

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IKBY Güvenlik Konseyi, Irak ordusunun Kerkük ve Musul'a harekat düzenleyeceği yönünde istihbarat aldıklarını açıklamıştı. 
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’nin Müsteşarlığı’nı yaptığı Güvenlik Konseyi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irak ordusunun Kerkük’ün güney ve batısı ile Musul’un kuzeyine askeri harekat düzenleyeceğine dair istihbarat alındı" ifadesi kullanılmıştı. (Hürriyet)

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