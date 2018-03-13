Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

IKBY'deki havalimanları Bağdat'a devrediliyor

Irak Başbakanı Haydar el- İbadi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına yönelik yurt dışı uçuş yasağını kaldırdığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakan İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül 2017'den bu yana IKBY'deki havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağının İbadi'nin kararıyla kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Başbakan İbadi'nin, "IKBY hükümeti, havalimanlarını merkezi yönetime teslim etmeyi kabul etti." şeklindeki ifadesi yer aldı.

Irak merkezi hükümeti, 25 Eylül'de gayrimeşru referandum düzenlemesinin ardından, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına yurt dışı uçuş yasağı başta olmak üzere, IKBY'ye yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

İstanbul'u daha önce böyle görmediniz

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA