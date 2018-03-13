IKBY'deki havalimanları Bağdat'a devrediliyor

Başbakan İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül 2017'den bu yana IKBY'deki havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağının İbadi'nin kararıyla kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Başbakan İbadi'nin, "IKBY hükümeti, havalimanlarını merkezi yönetime teslim etmeyi kabul etti." şeklindeki ifadesi yer aldı.

Irak merkezi hükümeti, 25 Eylül'de gayrimeşru referandum düzenlemesinin ardından, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına yurt dışı uçuş yasağı başta olmak üzere, IKBY'ye yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı.