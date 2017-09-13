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IKBY'deki referandum ertelenecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi'nin kanalı KNN, ABD ve İran'ın devreye girdiğini ve referandumun ertelenebileceğini öne sürdü.

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Gorran hareketine ait KNN kanalının iddiasına göre Barzani'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum ertelenebilir.
 
İddiaya göre İranlı general Kasım Süleymani ve ABD'nin DAEŞ ile mücadele özel temsilcisi Brett Mcgurk devreye girdi.
 
BARZANİ İKNA OLDU
 
Kasım Süleymani Erbil ve Süleymaniye'ye gitti. Barzani ikilinin baskısının ardından referandumu ertelemeye ikna oldu. Habere göre İran ve ABD, Bağdat ile yeni bir anlaşma yapma garantisi verdiler.
 
Irak Parlamentosu’nda dün bağımsızlık referandumuyla ilgili yapılan oylamada “ret” kararı çıkmıştı.  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gideceğini açıklamıştı.
 
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, anayasaya aykırı referandumu tanımayacaklarını söylüyor. Türkiye, İran ve ABD, referandumun yapılmasına karşı çıkıyor.

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