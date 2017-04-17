İki kibritle 150 araç kül oldu
İsviçre’nin Malmö kentinde hafta sonu 2 garajda çıkan yangın sonucu 150’den fazla aracın kül olduğu açıklandı.
Polis olayın kundaklama olduğunu açıkladı. Cuma gecesi meydana gelen ilk yangında garajdaki 35 araç kullanılamaz hale geldi. Bir gece sonra aynı cadde üzerinde ikinci bir garaj daha kundaklandı. Yetkililer en az 120 aracın tahrip olduğunu belirtti. Kundaklamalarla ilgili soruşturma başlatan polis, yangınların kibritle başlatıldığını belirledi.
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