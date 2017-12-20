İki mandanın arasında kaldı

2-6 Aralık arasında Çin’de düzenlenen Guizhou Leishan Miao Buffalo Kralı Yarışması isimli etkinlikte, bir hayvan terbiyecisinin iki manda arasında kalmasının görüntüleri ortaya çıktı.

Videoda, hayvanları sakinleştirmeye çalışan adamın, amacına ulaşamayarak mandaların arasında kaldığı görülüyor. Daha sonra etraftakiler, adamı yaralanmadan kurtarmayı başarıyor.

Bu festival, benzerlerinin aksine dev hayvanların dövüştürüldüğü bir etkinlik değil. Yarışmanın amacı, tarımda önemli rol oynayan hayvanları onurlandırmak. En heybetli mandanın sahibine 1 milyon Çin yuanı (yaklaşık 583 bin Türk lirası) ödül veriliyor.