Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avustralya'da iki sörfçü, böyle manzarayla karşılaşmadı

Avustralya'daki iki sörfçü, kendilerini denizanası sürüsü içinde buldu.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avustralya'nın Exmouth kentinde, sörf yapmak isteyen iki arkadaş, kendilerini denizanası sürüsü içinde buldu. Bu durum karşısında şaşkınlığa uğrayan iki arkadaştan, Riley Watts," Sörf yapmaya gelmiştik. Yarı yola gelince kocaman kırmızı denizanası sürüsüne denk geldik. Her yerde onlar vardı. Bu yüzden biz de sörf yapmaktan vazgeçtik." diye konuştu.  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan:Kılıçdaroğlu 'idam'ı desteklemezse ne olur bir referandumda onun için yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan:Kılıçdaroğlu 'idam'ı desteklemezse ne olur bir referandumda onun için yaparız

Okyanusların ilginç canlıları

Okyanusların ilginç canlıları

iPhone kullanıcıları çok üzülecek

iPhone kullanıcıları çok üzülecek

Ahırı lüks malikhaneye çevirdi

Ahırı lüks malikhaneye çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA