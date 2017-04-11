Avustralya'da iki sörfçü, böyle manzarayla karşılaşmadı
Avustralya'daki iki sörfçü, kendilerini denizanası sürüsü içinde buldu.
- İHA
Avustralya'nın Exmouth kentinde, sörf yapmak isteyen iki arkadaş, kendilerini denizanası sürüsü içinde buldu. Bu durum karşısında şaşkınlığa uğrayan iki arkadaştan, Riley Watts," Sörf yapmaya gelmiştik. Yarı yola gelince kocaman kırmızı denizanası sürüsüne denk geldik. Her yerde onlar vardı. Bu yüzden biz de sörf yapmaktan vazgeçtik." diye konuştu.
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