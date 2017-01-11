İlk basın toplantısında Trump'tan çarpıcı 'Putin' açıklaması

Başkanlık koltuğuna oturmasına sayılı günler kala ilk basın toplantısını düzenleyen ABD yeni Başkanı Donald Trump basında hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump'a en çok Rusya ile ilgili ve başkanlık seçimlerindeki hack konusu soruldu. Trump bunların gerçek olmadığını ifade ederken 'Böyle bir şey olsaydı Putin bunu gururla söylerdi' dedi.

OLSAYDI PUTİN GURURLA SÖYLERDİ

Gizli görüşme yapıldığını onun dışardan birileri tarafından sızdırıldığını ifade eden Trump Rusya'nın seçime müdahalesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Trump 'Putin de bu haberlerin uydurma olduğunu biliyor. Zaten doğru olsaydı Putin de bunu gururla söylerdi. Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Putin'le iyi anlaşmak için bir şansım var.' ifadelerini kullandı.

İŞLERİMİ DE BAŞKANLIĞI DA YÜRÜTEBİLİRİM

Trump ayrıca 'Rusya'ya hiç bir bağlantım yok, borcum alacağım yok, işlerimi idare edip aynı zamanda başkanlık da yapabilirim ama buna gerek yok, işlerimi çocuklarım yürütecek. Rusya ile hiçbir anlaşmam, finansal bağım veya kredim yok' dedi.

Gazilerle ilgili çok güzel gelişmeler olacak. 20 Ocak kimsenin unutamayacağı harika bir gün olacak