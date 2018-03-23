IMF şart koştu, Yunanistan vatandaşlarını sokağa atıyor
Yunanistan Ege Denizi ve Akdeniz’de Türkiye’ye karşı uluslararası maşa haline gelirken evleri ellerinden alınan Yunan vatandaşları sokaklara atılıyor. Avrupa ve IMF’nin kredi sağlamak için ipotekli evlerin satışını şart koştuğu Yunanistan’da evlerinin satılmasına tepki gösteren binlerce kişi sokağa döküldü.
Ege Denizi ve Akdeniz’de Türkiye’ye karşı uluslararası güçlerin çıkarlarına maşalık yapan Atina yönetiminin kemer sıkma politikaları nedeniyle evleri elinden alınan Yunan vatandaşlar sokaklara atılıyor. Atina’da ipotekli evlerinin haczedilerek satılmasına isyan eden protestocular, polisle karşı karşıya geldi. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken çıkan olaylarda yaralananlar oldu.
SATIŞLAR İNTERNETTEN
Açık artırma işlemleri daha önce mahkemelerde düzenleniyordu ancak protesto gösterileri nedeniyle noterlerde internet üzerinden düzenlenmeye başlandı. Ancak protestocular bu kez mahkeme yerine noter binalarının önünde eylemler yapıyor. Avrupa Birliği ve IMF, Yunanistan’a yeni kredi sağlamak için ipotekli evlerin satışını şart koşuyor. Yunanistan Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaçan darbecilere sığınak olmuştu.
(YeniŞafak)
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