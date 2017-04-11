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IMF: Artan korumacı politikalar gelişmekte olan ekonomileri zorluyor

IMF, dünya genelinde artan korumacı politikalar ve sıkılaşan finansal koşulların gelişmekte olan ekonomileri zorladığını bildirdi.

  • AA
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2017 sayısının 2'nci ve 3'üncü bölümlerini yayımladı. 

Raporun 2'nci bölümünde "Gelişmiş ülkelerdeki artan korumacı ekonomik politikalar ve ABD para politikasının normalleşmesiyle sıkılaşan finansal koşullar, gelişmekte olan piyasalar ve ekonomiler için zorlu bir ortam oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.

Küresel üretim ve tüketimin yüzde 75'inden fazlasını oluşturan gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomiye dahil olmasıyla ticaret, dış talep ve dış finansal koşulların bu ülkeler için önemli faktörler haline geldiğine işaret edilen raporda, "Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri ve piyasaları, son yıllardaki en karmaşık dış ortamla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, küresel ekonomideki yapısal değişimler nedeniyle gelişmekte olan piyasa ve ekonomilerin, 2000 yılından sonraki döneme kıyasla, şu anda daha az destekleyici dış ortamla yüz yüze oldukları vurgulandı.

Gelişmekte olan ülkelere tavsiyeler

Raporda gelişmekte olan ülkeler için tavsiyelerde de bulunuldu.

"Gelişmekte olan piyasalar ve ekonomiler, kurumsal çerçevelerini güçlendirerek, ticari bütünlüklerini koruyarak ve döviz kuru esnekliğine izin vererek dış koşullardan en iyi şekilde yararlanabilir." tavsiyesine yer verilen raporda, bu ülkelerin yüksek cari açık, dış borç ve yüksek kamu borcundan doğan zayıflıklarını sınırlandırmaları gerektiği kaydedildi. 

 

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