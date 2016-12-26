İnek adamı bir tekmede öldürdü

Hindistan'da bir inek, göğsüne tekme attığı adamın ölümüne yol açtı. Güç de olsa kamyonete bindirilen inek, aracın arka kapağını kapatmak isteyen adama tekme attı. Göğsüne aldığı sert darbeyle nefesi kesilen adamsa yere yığıldı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen adam için artık her şey çok geçti, zira hayatını kaybetmişti.