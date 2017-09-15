İngiltere Başbakanı May ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamada, Trump'ın bu sabah May'i arayarak bugün Londra metrosunda meydana gelen patlamayla ilgili taziyelerini ilettiği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin son füze denemelerine de değinilen görüşmede, iki liderin bu denemelerin "pervasız bir provokasyon" olduğu ve Çin'in Kuzey Kore rejimine bu denemelere son vermesi için baskı yapması gerektiği üzerinde görüş birliğine vardığı bildirildi.

Terör saldırısı polemiği

ABD Başkanı Trump bugün Londra'da yaşanan terör saldırısından sonra sosyal medyadan yayımladığı mesajda İngiliz güvenlik güçlerini eleştirmişti, May de kendisine basına yaptığı açıklamayla yanıt vermişti.

Trump, mesajında, "Sefil bir teröristten Londra'da bir başka saldırı. Scotland Yard'ın (İngiliz polisi) gözetiminde olan bu insanlar hasta ve deli. Proaktif olunmalı. Bu ezik teröristlere daha sert şekilde muamele edilmeli. Onların yeni eleman bulma aracı olan interneti erişimlerine kesmeliyiz ve daha iyi kullanmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

May de Trump'ın mesajına dair bir soru üzerine, "Herhangi bir kimsenin devam eden bir soruşturmayla ilgili spekülasyonda bulunmasının yararlı olduğunu düşünmüyorum. Polis ve güvenlik güçleri olayın tüm boyutlarını araştırıyor ve sorumluların kimliğini tespit etmeye çalışıyor." yanıtını vermişti.

22 Mayıs'ta Manchester'da düzenlenen bombalı saldırının ardından da ABD güvenlik güçleri ABD basınına bilgi ve fotoğraf sızdırmış, bunun üzerine İngiliz güvenlik güçleri Amerikalı yetkililerle bilgi paylaşımını bir süre askıya almıştı.

Öte yandan, İngiliz sağlık hizmetlerince, saldırıda yaralananların sayısının 29'a çıktığı bildirildi.