Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Başbakanı May Trudeau ile görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kanadalı mevkidaşı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakanlık açıklamasında, May ile Trudeau arasında dün gece gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye'ye ilişkin gelişmeler ile ABD'nin bu ülkeye yönelik operasyonunun ele alındığı bildirildi.

İki liderin de görüşmede, ABD'nin Suriye rejimine yönelik operasyonuna desteğini dile getirdiği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin ABD'nin söz konusu eyleminin Suriye rejiminin kimyasal saldırısına "uygun bir karşılık" olduğuna inandığı yinelendi.

Açıklamaya göre, Suriye'de siyasi çözüm bulunması için Rusya'nın nüfuzunu kullanmasının önemi konusunda hemfikir olan May ve Trudeau, Suriye'de bir daha kimyasal silah kullanılmamasının garanti edilmesi için uluslararası toplumun geri kalanıyla iş birliği yollarını da görüştü.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova ziyareti öncesinde, İngiltere ve Kanada dışişleri bakanlarının G7 ülkelerini net bir tutum etrafında birleştirmek ve Tillerson'a destek sağlamak için çalıştıkları vurgulandı.

May ve Trudeau'nun Suriye'deki çatışmayı sona erdirecek ve kalıcı barış ile istikrarı sağlayacak siyasi bir çözüme ulaşılması için iş birliğini sürdürmekte mutabık kaldığı da kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sosyal medyadaki ''Mühür'' oyununa YSK'tan açıklama

Sosyal medyadaki ''Mühür'' oyununa YSK'tan açıklama

TRT muhabirinin harika doğa evi

TRT muhabirinin harika doğa evi

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

Somundan öyle bir şey yaptı ki...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA