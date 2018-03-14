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İngiltere BM Güvenlik Konseyi'ni Skipral gündemiyle acil toplantıya çağırdı

İngiltere, ülkesinde zehirlenen eski Rus ajanı için harekete geçti. İngiltere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. İngiliz basınında yer alan habere göre ise Rusya'ya tanıdığı sürenin dolmasından sonra hangi adımları atacağı merak konusu olan Theresa May'in, Rus diplomatları sınır dışı edeceğini öne sürüldü.

  • star.com.tr
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İngiltere, ülkesinde zehirlenen eski Rus ajanı için harekete geçti. İngiltere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Sky News'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise; eski ajan Skipral'in zehirlenmesi olayıyla ilgili Rusya'ya tanınan sürenin dolmasının ardından hangi adımları atacağı merak edilen İngiltere Başbakanı Theresa May'in, ülkesindeki Rus diplomatları "persona non grata" (istenmeyen adam) ilan edeceği öne sürüldü.

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