Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Johnson’dan Halep açýklamasý

Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Boris Johnson, Birleþmiþ Milletler (BM) çalýþanlarýnýn, Suriye’de Halep þehrinin doðusuna geçmesine izin verilmemesinin "kabul edilemez" olduðunu bildirdi.

Ýngiltere Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre Johnson, Suriye'deki geliþmelere iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.

"BOÞ BÝR ZAFER"

“BM'nin Halep’in doðusunda kalanlara yardýmcý olmak ve mevcut durumu gözlemlemek için bölgeye tam olarak eriþimine izin verilmemesi kabul edilemez. Rejim ve rejimi destekleyenler, sorumluluklarýný acilen yerine getirerek sivillerin korunmasýný saðlamak için BM Güvenlik Konseyi’nin 2328 sayýlý önergesine uymalýlar.” ifadelerini kullanan Johnson, "Suriye ordusunun Halep þehrini tamamen kontrol ettiðinin" öne sürüldüðünü fakat bunun "boþ bir zafer" olduðunu savundu.

"ESAD RUSYA'NIN DESTEÐÝNE BAÐLI"

Johnson, "Esed büyük ölçüde yabancý milislere ve Rusya’nýn hava desteðine baðýmlý durumda. Bu durum Suriye halkýna karþý mezalim de dahil olmak üzere trajik bir yýkýma neden oldu. Esed’in vahþi rejimi Suriye’yi asla birleþtiremez, ülkeye istikrar getiremez.” deðerlendirmesinde bulundu.

Suriye’de devam eden soruna çözümün, ancak politik zeminde bulunabileceðini belirten Johnson, Ýran ve Rusya dahil olmak üzere uluslararasý topluma bu yönde çalýþma yürütülmesi çaðrýsý yaptý.