İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'dan Kuzey Kore açıklaması

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brüksel'deki "dostlarına ve ortaklarına" yaptığı çağrıda, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) görüşmelerinin odak noktasının, gelecekteki ticari ilişkiler olması gerektiğini belirterek her iki tarafın da artık çözüm yolunda "yaratıcı" ve "olumlu" davranması gerektiğini söyledi.

Başkent Londra'daki Chatham House düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, Brexit müzakerelerindeki son gelişmeleri ele alan Johnson, geçen hafta Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nde katılımcıların "beklediğinden çok daha olumlu göründüğünü" belirtti.

Ülkesi ile AB arasında varılacak yeni ticaret anlaşmasıyla ilgili tartışmalara da değinen Johnson, "Mütevazi bir şekilde Brüksel'deki dostlarımıza ve ortaklarımıza bir önerim var; Artık (Brexit ticaret anlaşmasına ilişkin) ilerleme kaydedilsin. Bunu kavramalı, yola devam etmeli ve gelecek hakkında düşünmeye başlamalılar." dedi.

Johnson, "Eminim Manş Denizi'nin her iki tarafındaki unsurlarımızla uyumlu anlaşmalara nasıl karar vereceğimiz konusunda yaratıcı ve olumlu düşünebiliriz. Bu sadece buraya değil, Paris, Frankfurt ve Avrupa genelindeki iş dünyasına fayda sağlar." diye konuştu.

"Askeri çözüm istenmiyor"

Konuşmasında Kuzey Kore'ye ilişkin açıklamalarda da bulunan Johnson, ABD'nin taahhütlerini anımsatarak bunların, nükleer programını durdurması ve müzakere masasına gelmesinde Kuzey Kore yönetimini teşvik edeceğini umduğunu söyledi.

"Hiç kimse, bu odada, Birleşik Krallık'ta ya da dünya genelinde hiç kimse bu soruna askeri bir çözüm bulunmasını istemiyor." diyen Johnson, Pyongyang'ın da Tahran gibi aynı ikilemle karşı karşıya olduğunu kaydederek "(Kuzey Kore lideri) Kim, nükleer silahlar geliştirmeyi sürdürerek hem güvenliğini hem de rejiminin hayatta kalma şansını azaltacak. Kuzey Kore lideri bunu anlayana kadar Pyongyang üzerindeki baskıları artırmaktan başka seçeneğimizin olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.