İngiltere Rusya’yı NATO’ya havale edecek

Rusya’nın eski casusu Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal’ın Rus sinir gazı Noviçok ile öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Moskova yönetimini suçlayan İngiltere’de atılacak adımlar tartışılmaya başlandı. The Times gazetesi, Rusya’nın İngiltere toprağında ‘yasa dışı güç uyguladığı’ iddiasıyla ittifakın 5. maddesinin işletilmesini gündeme getirebileceğini savundu. Öte yandan, Moskova yönetimi, İngiliz elçiyi çağırarak Londra yönetimine nota verdi.

‘İzahat yoksa suçlu Moskova’

Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Rus casus Skipral’in zehirlenmesiyle ilgili olarak Moskova’ya süre tanındığını hatırlatarak, “Eğer Rusya’dan bir açıklama olmazsa biz Birleşik Krallık olarak diyeceğiz ki, bu suikast girişimi Rusya tarafından kontrollü üstlenilmiş, kimyasal silah kullanılarak uluslararası kanunlara karşı yapılmış bir cinayet girişimidir” dedi.