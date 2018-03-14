Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Rusya’yı NATO’ya havale edecek

  • LÜTFİ KAPLAN ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya’nın eski casusu Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal’ın Rus sinir gazı Noviçok ile öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından Moskova yönetimini suçlayan İngiltere’de atılacak adımlar tartışılmaya başlandı. The Times gazetesi, Rusya’nın İngiltere toprağında ‘yasa dışı güç uyguladığı’ iddiasıyla ittifakın 5. maddesinin işletilmesini gündeme getirebileceğini savundu. Öte yandan, Moskova yönetimi, İngiliz elçiyi çağırarak Londra yönetimine nota verdi.

‘İzahat yoksa suçlu Moskova’

Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Rus casus Skipral’in zehirlenmesiyle ilgili olarak Moskova’ya süre tanındığını hatırlatarak, “Eğer Rusya’dan bir açıklama olmazsa biz Birleşik Krallık olarak diyeceğiz ki, bu suikast girişimi Rusya tarafından kontrollü üstlenilmiş, kimyasal silah kullanılarak uluslararası kanunlara karşı yapılmış bir cinayet girişimidir” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yaşlanmayan Çinli spiker görenleri şaşırttı

Yaşlanmayan Çinli spiker görenleri şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA