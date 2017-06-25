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İngiltere'nin Newcastle kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı.

Daily Mail'deki habere göre Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşti. Kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.

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Daily Mail'deki habere göre Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşti. Kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.

İngiltere Polisi olayın terör saldırısı olmadığını açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR..

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