İngiltere'de enflasyon yüzde 2,5 arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda beklentiyle uyumlu şekilde, yüzde 2,5 artış kaydetti. TÜFE, temmuzda ise değişmedi.

TÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde artış göstermişti.

İngiltere’de temmuz ayında yıllık bazda çekirdek TÜFE de beklentiyle uyumlu şekilde, yüzde 1,9 artış kaydetti.

Ülkede temmuz ayında perakende fiyat endeksi, aylık bazda yüzde 0,2 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda da yüzde 3,4 olan beklentinin altında gelerek yüzde 3,2 artış gösterdi.

Ülkede temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi ise (ÜFE) aylık bazda değişmedi. ÜFE, yıllık bazda da yüzde 3 seviyesinde olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 3,1 arttı.