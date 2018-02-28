İngiltere'de öldürülen Türk genci Hasan Özcan'ın cenaze namazı Londra'da kılındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Türk genci Hasan Özcan'ın cenaze namazı kılındı.

Londra'nın kuzeyindeki Süleymaniye Camisi'nde kılınan namazın ardından Özcan için dua edildi.

Özcan, Türkiye'de defnedilecek.

Hasan Özcan cinayeti

Üniversite öğrencisi Hasan Özcan, başkentin doğusundaki Barking semtinde 3 Şubat gecesi uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ailesi, oğullarının daha önce de saldırıya uğradığını ve başından yaralandığını, saldırganların ise "delil yetersizliği" gerekçesi ile serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada şimdiye kadar olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.