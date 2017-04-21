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Interpol Balkan ve Doğu Avrupa'da silah kaçakçılarına savaş açtı

Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen ortak operasyonlarda 149 kişi tutuklandı.

  • AA
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 Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinde silah kaçakçılarına yönelik 6-8 Nisan’da ortak operasyon gerçekleştirdi.

Merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol’den yapılan açıklamaya göre, 23 üye ülkenin katıldığı ortak operasyonlar sonucu 149 kişi tutuklandı.

“Trigger 2” adıyla düzenlenen operasyonlarda, içinde roketatar ve otomatik tüfeklerin de yer aldığı yaklaşık 320 ateşli silah ve el bombaları ile patlayıcı maddeler olmak üzere 20 bin parça mühimmat ele geçirildi.

Özellikle sınır kapılarında 40 binden fazla motorlu aracın arandığı geniş çaplı operasyonlara 7 bin 840 polis katıldı.

Interpol bünyesinde “Trigger 1” kod adıyla geçen yıl yine silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti.

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