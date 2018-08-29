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Bu sabah Irak - Suriye sınırında meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Irak’ın Anbar iline bağlı el-Kaim kasabasında bu sabah meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

  • İHA
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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde haber ajansı Amak sitesinde yer alan açıklamaya göre saldırının örgüt tarafından düzenlendiği açıklandı.

Saldırının intihar eylemcisinin kullandığı bombalı araçla gerçekleştirildiğini belirten açıklamada, saldırı soncu birçok sayıda Şii milis gücü Haşdi Şabi ile Irak ordusu mensuplarının öldüğünü ileri sürdü.

Irak İçişleri Bakanlığı, Suriye sınırındaki el-Kaim kasabasında Irak ordusu ile Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin ortak kontrol noktasına intihar saldırısında 7 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Ancak bölgeden gelen bazı haberlere göre ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan daha fazla olduğunu iddia ediliyor.

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