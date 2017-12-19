Irak Başbakanı, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
Irak Başbakanı Haydar İbadi, Kuzey Irak vatandaşlarının korunması için güvenlik güçlerini alarma geçirdiği belirtildi.
- İHA
Irak Başbakanı Haydar İbadi, Kuzey Irak’taki vatandaşların korunması ve bölgede yaşanan olaylar nedeniyle polis ve güvenlik güçlerine ‘alarma geçin’ talimatı verdiği belirtilerek Kerkük’teki El-Hürriye Hava Üssü’ne 8 askeri helikopter gönderildiği açıklandı.
Kuzey Irak’ta dünden beri gerginlik yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından tüm siyasi parti bürolarının yakıldığı, Süleymaniye’ye bağlı Kifri ilçesinde Irak Türkmen büroları ve Türkmen okullarının da yakıldığı belirtildi.
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