Irak Başbakanı İbadi, Kral Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edildi

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve beraberindeki heyeti, Başkent Riyad'ın Dıriyye bölgesindeki el-Ouca sarayında kabul etti.

Görüşmenin ardından Kral Selman, İbadi onuruna akşam yemeği verdi.

Başbakan İbadi, yarın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın açılış programına katılacağı Suudi Arabistan ve Irak'ın Koodinasyon Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

Öte yandan, Irak temaslarını sürdüren Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih'i, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasında ortak işbirliği, petrol üreten ülkelerin üretimini düşürmesi ve petrol piyasalarının yeniden düzenlenmesi gibi konuların görüşüldüğü kaydedildi.

Görüşmede, Bakan Falih, Kral Selman tarafından gönderilen mektubu Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'a teslim etti.