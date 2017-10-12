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Irak Başbakanı İbadi: Orduyu halka karşı kullanmayacağız

Irak Başbakanı İbadi Kürtlere savaş açmayacaklarını açıkladı.

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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, silahlarını halka doğrultmayacaklarını ve Kürtlere savaş başlatmayacaklarını söyledi.
 
"KÜRTLERE KARŞI SAVAŞ BAŞLATMAYACAĞIZ"
 
Devlet televizyonunda açıklamalarına yer verilen İbadi, "Orduyu halka karşı kullanmayacağız ve Kürtlere karşı savaş başlatmayacağız." dedi.
 
"Irak'ın birliğini korumak da görevimiz" diyen İbadi, anayasanın uygulanması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve milli servetin korunmasına önem verdiklerini vurgulayarak tüm bunların da kendi sorumlulukları dahilinde bulunduğu ifade etti.
 
MERKEZİ HÜKÜMETİN KERKÜK'E OPERASYON YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, dün yaptığı açıklamada Irak merkezi hükümetinin Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında olduğunu ileri sürmüştü.
 
Irak merkezi hükümeti sözcüsü Sadi Hadisi ise "Kerkük'e askeri saldırı" iddiasını yalanlamıştı.

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